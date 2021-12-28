Погода в Украине на Новый год

Погода в конце года как будто решила показать украинцам все свои возможности. Температура скачет от сильных морозов к теплу, снегопады сменяются ярким солнцем или дождями. Но больше всего все волнуются, конечно, о погоде на Новый год. Ведь хочется и снега и хорошей погоды без экстремальных ситуаций.

«Украинский гидрометцентр» рассказал, чего ждать в последние дни уходящего года и, собственно, в Новый год.

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Итак, 29 декабря на большинстве территории Украины будет пасмурная погода, без осадков. Небольшой снег будет идти во Львове, а в Ужгороде, Донецке, Луганске и Харькове будут идти снег с дождем. Температура днем будет не ниже -5-6 градусов, ночью — до -10. В Ужгороде, Донецке, Луганске и Херсоне — днем в районе 0, а ночью — до -4-7.

30 декабря в Украине будет почти везде переменная облачность, без осадков. Только в Луцке, Львове и Ужгороде будет идти снег с дождем. Температура на всей территории, кроме Запада до -5 градусов днем и до -5-10 ночью. В западной части Украины днем 0+4, ночью — до -7.

А вот 31 декабря в Правобережной части Украины будет идти дождь и снег с дождем, на Левобережье же ожидается небольшой снег. Температура будет понижаться с Запада на Восток страны. Так, во Львове и Ивано-Франковске ожидается до +6 днем и ночью в районе 0. В Луцке, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах днем +2+4. а ночью от +2 до -3. В Чернигове, Киеве, Кропивницком, Черкассах, Херсоне — в районе 0 нем и до -5-6 ночью. А на Востоке и Юго-Востоке — до -3 днем и до -6 ночью.

В первый день нового 2022 года на Западе будет идти дождь, температура +2+4. В Виннице, Чернигове, Житомире и Киеве будет идти мокрый снег, температура 0+2 днем, ночью — до -3. Снег ожидается и в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Но здесь будет несколько холоднее — до -2 днем и до -4 ночью. На Юге, в Одессе и Николаеве будет дождливо, днем +2+4, ночью 0+2. В Кропивницком, Полтаве, Днепре и Запорожье ожидается снег с дождем, днем 0+2, ночью — до -4.

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