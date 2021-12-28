В Карпатах есть угроза схождения лавин

Любителей зимних походов в горы синоптики заранее предупреждают об опасности. Потому что 28-29 декабря там возможен сход лавин, поэтому нужно удержаться и подождать более благоприятной погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Есть риск, что в горах могут взойти лавины (фото из открытых источников)

В обнародованном на сайте центра обращении говорится, что на высокогорьях Прикарпатья и восточной части Закарпатья синоптики ожидают значительную снеголавинную опасность (3-й уровень).

Синоптики предостерегают любителей гор и утверждают, что в эти дни возможно схождение лавин, которое возникает, когда низкие дополнительные нагрузки некоторых естественных средних и больших лавин. И советуют воздержаться от походов в высокогорья, потому что это сейчас опасно.

Специалисты центра также предупреждают о том, что умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) сохраняется на всех других территориях Карпатских гор. Это касается высокогорья западных и центральных частей Закарпатья, Черновицкого и Львовского регионов.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в результате схода лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка. Из-за схождения лавины на вершине горы Казбек пострадали украинцы. И этот произошел на высоте около 4 700 метров. Согласно данным польской спасательной организации «Безопасный Казбек» лавиной накрыло двух поляков и троих украинцев. Как рассказал координатор проекта Марцин Бленский, лавина была более 300 метров в ширину и около 200 метров в длину. В результате происшествия больше всего пострадала гражданка Украины. Она получила множественные переломы конечностей. Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения.

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