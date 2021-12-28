Хватит, папа, торговать! В Украине масло дороже, чем во Франции

Одно из главных достижений отечественного аграрного сектора – производство и экспорт подсолнечного масла: каждая вторая бутылка этого товара на мировом рынке – родом из Украины. Правда, простому гражданину страны от этого мало утешения. Как уже сообщал «Главком», сейчас у нас масло дороже, чем даже во Франции. И дешеветь оно не собирается.

В 2021 году подсолнечное масло оказалось рекордсменом по показателю роста стоимости. Ситуация с этим продуктом стала настолько острой, что недавно проблема обсуждалась в парламентском комитете по вопросам экономического развития на рабочем совещании «Ценовая ситуация на рынке подсолнечного масла в Украине». Глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман обнародовала средние ноябрьские цены на литр масла (в пересчете на гривну) в международной розничной сети «Ашан» и они впечатляют: РФ – 43 грн, Польша – 46 грн, Румыния – 48 грн, Франция – 59 грн. В Украине же литр на тот момент стоил 62,9 грн.

По состоянию на 25 декабря литр подсолнечного масла популярного украинского бренда «Олейна» в крупнейшем отечественном продуктовом дискаунтере АТБ стоил 68,9 грн. Здесь, впрочем, надо отдать должное изобретательности украинского ритейла – продукция у нас давно продается в упаковках не по литру или килограмму, а меньше (но так, чтобы визуально было незаметно). «Олейна», например, продается в пластиковой бутылке 0,87 литра, соответственно, и цена не столь пугающая – всего 59,9 грн. Психологически важный барьер, так сказать, не перейден.

Украинское масло завоевало пол мира, но украинцам от этого не легче/Фото: latifundist.com

По данным Украинской ассоциации бизнеса и торговли, в 2020 году Украина экспортировала растительных масел и готовых пищевых жиров на $5,76 млрд. Доля этого сегмента в общем объеме аграрного экспорта достигла 25,9%.

Украинское растительное масло экспортируется 760 компаниями и продается в 155 странах мира. 93% экспорта приходится на Европу, Юго-Восточную Азию, Азию и Ближний Восток. 4% – страны Африки. Остальные – страны Евразийского экономического союза, Австралия и США.

Инфографика: latifundist.com

Из грязи в князи

Надо отметить, что еще четверть века назад ситуацию в украинской масло-жировой отрасли (включает производство растительных масел, маргарина и майонеза) иначе как кризисной назвать было нельзя. Дошло до того, что в 1998 году президент подписал указ о льготном ввозе растительных масел – речь шла о беспошлинном импорте в страну 140 тыс. тонн подсолнечного масла из Турции и Аргентины.

Показательный момент – в те годы семена подсолнечника, которые выращивали в Украине, вывозились в основном в Турцию, где из него потом делали подсолнечное масло и продавали в другие страны.

В 1999 году Верховная Рада приняла закон, по которому была введена экспортная пошлина 23% на семена подсолнечника. Вывозить сырье стало невыгодно, и произошло украинское экономическое чудо. Появился стимул перерабатывать семена на масло на территории Украины, отрасль начала быстро возрождаться.

С 1998 по 2021 год масло-жировая отрасль Украины претерпела изменения:

Производство подсолнечника выросло почти в семь раз – с 2,3 до 15,3 млн тонн в год.

Производство растительного масла (подсолнечного, соевого и рапсового) выросло в 16,3 раза – с 432,8 тыс. тонн до 7,5 млн тонн в год.

Мощности по переработке семян масличных культур увеличились в 9,2 раза – с 2,6 млн тонн до 24 млн тонн в год.

Экспорт масла увеличился в 33 раза – с 206 тыс. тонн до 6,8 млн тонн в год.

Кстати, после вступления Украины в 2008 году во Всемирную торговую организацию экспортная пошлина на семена, по требованию ВТО, была снижена до 10% (для стран ЕС в 2021 году она составляет 4,5%), но было уже поздно – ограничительные меры по вывозу сырья для масла сделали свое дело. Бизнес заработал на полную мощность.

Инфографика: latifundist.com

Производство растительных масел, тыс. тонн 2005 год – 1437;

2010 год – 3101;

2015 год – 4581;

2017 год – 6277;

2018 год – 6243;

2019 год – 6894;

2020 год – 7549. Экспорт, тыс. т 2005 год – 900;

2010 год – 2850;

2015 год – 4253;

2017 год – 5988;

2018 год – 5986;

2019 год – 6644;

2020 год – 7241. Импорт, тыс. т 2005 год – 264;

2010 год – 319;

2015 год – 160;

2017 год – 239;

2018 год – 259;

2019 год – 250;

2020 год – 245. Более 96% импорта составляют тропические масла. Оливковое масло импортируется до 3 тыс. тонн. Внутреннее потребление, тыс. т 2005 год – 635;

2010 год – 680;

2015 год – 525;

2017 год – 496;

2018 год – 501;

2019 год – 504;

2020 год – 512. Источник: Госстат

Как рассказывает в беседе с «Главкомом» генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, сейчас в Украине работают 27 прессовых заводов по переработке семян подсолнечника и 50 маслоэкстракционных заводов.

«90% масла экспортируется, внутреннее потребление – 10%. Несколько современных экстракционных заводов с лихвой способны обеспечить все годовые внутренние потребности страны», – говорит эксперт.

Плюс к этому большое количество фермеров имеют собственные масличные, продукцию из них они используют для мелких и средних розничных продаж и собственного потребления.

Зерновые спекуляции

Одним словом, подсолнечного масла у нас – хоть залейся. Но это сделать не получается – слишком дорого. При этом еще до середины 2020 года ситуация на внутреннем рынке масла была вполне стабильной. Да, продукт дорожал, но в рамках приличия, согласно инфляционным процессам в стране.

По данным Анны Личман, еще в 2016 году средняя стоимость литра масла в Украине составляла 31 грн, в 2017 году – 33 грн, в 2018 году – 34 грн, в 2019 году – 35 грн. Подорожание на гривну-две за год – терпимо и практически незаметно.

«В начале осени 2020 года литр масла стоил в среднем 37,5 грн за литр, а с октября понеслось: 40, 42, 44… До июня 2021 года цена дошла 64 грн за литр, но потом немного откатилась назад, до 62,7 грн», – рассказывала Личман во время рабочего совещания глава подкомитета по вопросам регуляторной политики комитета парламента по вопросам экономического развития.

Почему произошел такой скачок цен на подсолнечное масло, Анна Личман объяснить не смогла, просто констатировала факт. Одной из причин участники встречи назвали рост цен на сырье, то есть семена подсолнечника, которые в себестоимости масла занимают более 85%.

«На резкое подорожание подсолнечного масла повлиял стремительный рост закупочных цен на семена. Уже в начале ноября 2020 года они выросли вдвое против показателей на начало осени. При себестоимости выращивания семян 7-8 тыс. грн за тонну и ожидаемой цены реализации 10 тыс. грн реальные цены выросли до более 25 тыс. грн! Производители масла были вынуждены покупать сырье по стремительно растущей стоимости», – рассказывает «Главкому» Степан Капшук.

Гендиректор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук обвиняет в высокой стоимости масла спекулянтов/Фото: growhow.in.ua

Почему произошел стремительный ценовой скачок? Глава ассоциации «Укролияпром» называет лишь одну причину – спекуляции.

А вот кто стоит за всеми этими спекуляциями. По мнению специалистов, этот вопрос – к правоохранительным органам и Антимонопольному комитету.

«Поставка масла на экспорт по ранее заключенным форвардным контрактам – одно из объяснений, почему масло за рубежом дешевле, чем на внутреннем рынке. При этом экспортировалось преимущественно подсолнечное масло нерафинированное, а рафинация и фасовка осуществлялись на предприятиях стран-импортеров. Вторая причина – это налог на добавленную стоимость, который во многих странах значительно ниже, чем у нас», – объясняет Степан Капшук.

Напомним, что в 2021 году в Украине произошел рекордный урожай зерновых. Семена подсолнечника собрано около 17 млн тонн. По данным ассоциации «Укролияпром», из него предполагается произвести до 7,2 млн тонн подсолнечного масла, из которых 6,6 млн тонн будут экспортированы. Но снижения цен на масло пока на внутреннем рынке не наблюдается. Наоборот.

Себестоимость масла растет, в частности, из-за существенного подорожания энергоносителей.

Рекордные урожаи подсолнечника не способствуют падению цен на масло/Фото: inventure.com.ua

В целом вся эта история с маслом изображает полную бессмысленность ситуации для рядовых граждан. Мы засеяли подсолнечником пол Украины, который, кстати, изрядно истощает почву, стали крупнейшим в мире экспортером масла – и что? Теперь она у нас самая дорогая…

Ситуация с хлебом сейчас развивается по тому же сценарию.

Андрей Кузьмин, «Главком»