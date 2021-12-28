В Дие запустили оповещения по судебным заседаниям

В “Дие” запустили бета-тестирование уведомлений о судебных заседаниях для их участников, что исключит возможность слушания дела без ведома его участников.

Об этом сообщается на Facebook-странице приложения.

“Раньше вы могли даже не знать, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Например, суд принимал решение о взыскании задолженности по кредитному договору даже без участия и ведома человека. Мы меняем это”, – говорится в публикации.

Теперь пользователи будут заранее получать уведомления о судебном заседании, в которых они участвуют в качестве какой-либо из сторон, прямо в приложении.

Ранее мы писали, что через «Дию» можно сгенерировать ковид-сертификаты вакцинированным, выздоровевшим, а также на основании отрицательного результата теста ПЦР. Кроме того, родители могут получить сертификат для детей до 12 лет.