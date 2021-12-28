Коты повели себя очень странно, но смешно (ФОТО)

Коты порой мнят себя богами, но иногда хвостатые дают повод сомневаться в своих умственных способностях и ведут себя довольно глупо. Но даже это у них получается смешно и мило.

1.

«Видимо, ему нравится сидеть между решёткой и стеклом»

2.

«Вафля!»



3.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашёл под диваном»



4.

«Кошка не даст мне сделать причёску, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается её съесть»



5.

«Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?»



6.

«Наш кот маскируется под картофелину»



7.

«Добрый вечер»



8.

«Закипел»



9.

«Это Морт. Шкаф — любимое место для отдыха. Так он следит за домом, чтобы убедиться, что всё в порядке»



10.

«Он не всегда такой»



11.

«Найди 10 отличий»



12.

«У нас в ванной полы с подогревом. И вот так я нашла нашего кота»



13.

«Думаю, она кого-то вызывает»



14.

«Кошка собрала все полиэтиленовые пакеты, построила гнездо и уснула»



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