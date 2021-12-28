Коты повели себя очень странно, но смешно (ФОТО)

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Коты порой мнят себя богами, но иногда хвостатые дают повод сомневаться в своих умственных способностях и ведут себя довольно глупо. Но даже это у них получается смешно и мило.

Коты повели себя очень странно, но смешно

1.

«Видимо, ему нравится сидеть между решёткой и стеклом»

2.

«Вафля!»
Коты повели себя очень странно, но смешно

3.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашёл под диваном»
Коты повели себя очень странно, но смешно

4.

«Кошка не даст мне сделать причёску, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается её съесть»
Коты повели себя очень странно, но смешно

5.

«Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?»
Коты повели себя очень странно, но смешно

6.

«Наш кот маскируется под картофелину»
Коты повели себя очень странно, но смешно

7.

«Добрый вечер»
Коты повели себя очень странно, но смешно

8.

«Закипел»
Коты повели себя очень странно, но смешно

9.

«Это Морт. Шкаф — любимое место для отдыха. Так он следит за домом, чтобы убедиться, что всё в порядке»
Коты повели себя очень странно, но смешно

10.

«Он не всегда такой»
Коты повели себя очень странно, но смешно

11.

«Найди 10 отличий»
Коты повели себя очень странно, но смешно

12.

«У нас в ванной полы с подогревом. И вот так я нашла нашего кота»
Коты повели себя очень странно, но смешно

13.

«Думаю, она кого-то вызывает»
Коты повели себя очень странно, но смешно

14.

«Кошка собрала все полиэтиленовые пакеты, построила гнездо и уснула»
Коты повели себя очень странно, но смешно

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