Коты повели себя очень странно, но смешно (ФОТО)

Коты порой мнят себя богами, но иногда хвостатые дают повод сомневаться в своих умственных способностях и ведут себя довольно глупо. Но даже это у них получается смешно и мило.
1.
«Видимо, ему нравится сидеть между решёткой и стеклом»
2.
«Вафля!»
3.
«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашёл под диваном»
4.
«Кошка не даст мне сделать причёску, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается её съесть»
5.
«Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?»
6.
«Наш кот маскируется под картофелину»
7.
«Добрый вечер»
8.
«Закипел»
9.
«Это Морт. Шкаф — любимое место для отдыха. Так он следит за домом, чтобы убедиться, что всё в порядке»
10.
«Он не всегда такой»
11.
«Найди 10 отличий»
12.
«У нас в ванной полы с подогревом. И вот так я нашла нашего кота»
13.
«Думаю, она кого-то вызывает»
14.
«Кошка собрала все полиэтиленовые пакеты, построила гнездо и уснула»
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