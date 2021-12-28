Любовный гороскоп — как соблазняет каждый знак Зодиака

Все мы уникальны и неповторимы. Астрологи полагают, что сексуальный темперамент человека и его манера поведения в личной жизни зависит от того, под каким созвездием он родился.

Специалисты «Astroprognostic» рассказали, какую тактику поведения выбирает тот или иной знак Зодиака в целях завоевания внимания объекта соблазнения.

Овен

Кажется, что девушка-Овен может заполучить каждого мужчину. Она не стесняется открыто соблазнять свой объект симпатии и не понимает, зачем вокруг такого простого действа устраивать шаманские танцы с бубном. Но мужчины-Овны прилагают все усилия, чтобы своим напором и темпераментом не отпугнуть понравившуюся музу.

Телец

Девушка-Телец вообще не привыкла никого соблазнять. Она считает, что этим должен заниматься мужчина, но никак не женский пол. А парни стремятся получить все и сразу, так как не умеют ждать. Потому они напористо будут покорять свою избранницу и без стеснения покажут пальцем на кровать.

Близнецы

Этот знак Зодиака научился соблазнять противоположный пол за считанные минуты. Девушки-Близнецы постигают искусство флирта еще в детстве и начинают строить мальчикам глазки в песочнице. Потому через пять минут знакомства барышня, родившаяся под данным созвездием, будет сидеть на коленках у мужчины и кокетливо подставлять шейку для поцелуев.

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Рак

Раки, которые редко выглядывают из своего панциря, соблазняют медленно и пассивно. Зачастую к девушке-Раку тяжело подступиться, чтобы ее очаровать нужно время. Она тоже очаровывать парня не спешит. Если и осмелится на такой шаг, то будет еще долгое время приходить в себя.

Лев

Львы ухаживают и соблазняют роскошно. Войдя в азарт, они могут свести с ума еще парочку свидетелей. А Львицы не любят, когда мужчина сразу готов положить к ее ногам весь мир, она жаждет интриги и растягивания удовольствия. Аналогичная ситуация и с флиртом.

Дева

Земной знак всегда соблазняет отчаянно, будто в последний раз. Они любят заприметить «жертву» и долго не выпускать ее из виду. Чтобы покорить свою цель, девушка-Дева подключит томные взгляды, жесты, мимику и интонации.

Весы

Весы, отличаются от всех других знаков Зодиака тем, что они по-настоящему наслаждаются процессом, не только самим результатом. Эти представители зодиакального круга соблазняют романтично, тщательно готовятся к свиданию и просчитывают все до мелочей.

Скорпион

Скорпионы, которые так и излучают сильную сексуальную энергию, соблазняют властно. Они, как и Тельцы, не любят долго ждать, потому сразу покажут, где находится спальня. Если встречаются два Скорпиона они своей страстью могут сжечь не только друг друга, но и окружающих.

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Стрелец

Люди, родившиеся под этим знаком, пользуются старым проверенным методом «динамо». Часто они недостаточно уверены в себе и не будут напролом идти к сердцу партнера. Если своеобразное соблазнения Стрельца сработает — он непременно будет гордиться собой, если нет — то никто и не догадается, какие намерения у него были.

Козерог

Прежде чем соблазнять, Козероги прочитают гору литературы, а потом приступят к практике. Именно для них и пишутся книги типа «Как свести с ума парня за несколько часов». Прилежный земной знак четко запомнит каждый пункт и будет стремиться повторить его.

Водолей

Девушка-Водолей соблазняет игриво. И вовсе не потому, что она стесняется сказать, чего она хочет, а потому, что она желает всего и сразу. Если Водолеи и надумали соблазнить объект симпатии, то они точно рассчитывают на долгосрочные отношения.

Рыбы

Рыбы соблазняют артистично. Они продумывают каждую паузу и жест, репетируют фразы, чтобы голос не дрожал от переживания. Если понаблюдать за флиртующей девушкой-Рыбой, можно заметить, как она на глазах преображается. Взгляд становится глубже, голос сексуальней, на лице появляется кокетливая улыбка — она превращается в утонченную и беззащитную леди.

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