Резников призвал политиков не пиариться на терробороне

Министр обороны Алексей Резников призвал политиков не пиариться по формированию территориальной обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиара и подергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый – в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть верная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций», – цитирует Резникова пресс-служба министерства.

Его заявление последовало после того, как Киевская городская государственная администрация заявила о создании в столице штаба территориальной обороны. По данным КГГА, систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.

Министерство обороны заявило, что несогласованные шаги и заявления, идущие вопреки положениям закона Украины «Об основах национального сопротивления», могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства.

Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Первое и единственное, что все должны запомнить – создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных Сил Украины – это исключительная компетенция военных, их функция. Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом, местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку», – сказал Резников.

По его словам, в ближайшее время Минобороны намерено организовать обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самовольных действий и будет строго требовать соблюдения законодательства.

Ранее, глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Путин стянул к украинским границам более 94 тысяч военных.