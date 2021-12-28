Что делать с неудачными подарками на праздники?

Новогодние праздники – это время приятных подарков. Каждый из нас пытается выбрать что-нибудь качественное и функциональное, и в то же время мечтает получить не менее хороший презент. Но бывает и так, когда ожидания и реальность не совпадают.

Как выйти из затруднительного праздничного положения и куда девать неудачный подарок рассказали в сюжете Апостроф News на Апостроф TV.

Носки, сумки, статуэтки, сладости – яркие витрины все больше привлекают ассортиментом.

«Есть такие подарки, которые подходят всем, которые ты можешь взять и не задумываться. Это например еда, это всегда какое-нибудь варенье, шоколад. Еще если оно там как-то хорошо упаковано и есть интересные надписи внутри – это никогда не будет лишним”, – рассказывает исполнительный директор сети магазинов подарков Кристина Крымская.

С тем, что еда один из лучших подарков соглашается и лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец. Правда, такой презент не сохранишь на память.

“Нам очень много дарят вкусностей, какие-то хенд-мейды конфеты, какие-то наливки, какие-то повидло крафтовое. Это все мы забираем домой”, – рассказывает Танчинец.

Но каждый хотя бы раз в жизни получал что-то не по вкусу. И тогда, сменив обертку, подаренное отдавал кому-нибудь другому.

“Я складываю у себя дома, потому что подарок это в первую очередь энергетика, которую человек вкладывает, когда тебе его дарит. Конечно, это не обязательно должны быть полезные штуки, но это 100%, когда ты смотришь на эту вещь, то вспоминаешь человека”, – отмечает Кристина Крымская.

При выборе подарка, эксперты советуют учитывать близость отношений с человеком, а также то, к какому празднику он приурочен.

«Подарки личного характера относительно личной гигиены: разнообразные гели, шампуни, какие-то кремы для тела. Духи, кстати, также относятся к средствам личной гигиены – не рекомендованы к пожалованию. И подарки, которые касаются кухонной утвари. Если вы не близко знакомы с человеком, то вы не можете ему подарить дорогой подарок”, – считает консультант по этикету Юлия Юдина.

Но чтобы точно не ошибиться с выбором – лучше спросить напрямую.

“В Европе и Америке очень популярны, так называемые, вишлисты – письма ожидаемых подарков. И, как правило, их применяют к большим праздникам. Безусловно, это очень облегчает выбор», – отметила Юдина.

И все же если с подарком не повезло – передаривать или продавать его не стоит – это норма этикета. Однако не все такого мнения.

“Если там человеку подарил подарок и он ему не нравится, то он может с ним делать все что угодно и даже выкинуть. Я спокойно к этому отношусь”, – рассказывает Лариса Марченко, раздающая неудачные подарки в соцсетях.

Но Лариса нашла оптимальный выход из ситуации – отдавать подарки тем, кому они действительно нужны.

“Одна моя знакомая добавила меня в группу, в которой обмениваются подарками. Я занялась уборкой и нашла кучу вещей. Вот и решила, что что-то нужно делать, и я вспомнила об этой группе. Ты получаешь какое-нибудь такое удовольствие, какая-то такая энергетика прекрасна в группе. Удовольствие от того, что ты что-то кому-то подарил», — говорит Лариса Марченко.

А вот с продажей вещей у Ларисы не сложилось. Говорит пространство перенасыщено товаром, много мошенников и удовольствие от денег получаешь меньше. Так что дарить для нее лучше, чем продавать. И чтобы ваш подарок был точно удачным – забудьте о носках, предметах личной гигиены и принадлежностях для бритья. Добавьте искренности и впечатлений.