Виктор Павлик отвез сына на свою малую родину и показал родной дом: «Я здесь родился»

Известный украинский певец Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Катей Репяховой увез своего маленького сына на свою Родину.

Кадрами из семейной поездки поделилась блогерша и молодая жена Павлика на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следит более 150 тысяч человек.

Так, стало известно, что накануне новогодних праздников, Народный артист Украины Виктор Павлик решил отвезти маленького сына Михасика в место, где он родился и вырос. Певец вместе с женой Катей Репяховой посетил свою маму в городе Теребовля Тернопольской области.