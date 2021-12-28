Виктор Павлик отвез сына на свою малую родину и показал родной дом: «Я здесь родился»

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Известный украинский певец Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Катей Репяховой увез своего маленького сына на свою Родину.

Кадрами из семейной поездки поделилась блогерша и молодая жена Павлика на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следит более 150 тысяч человек.

Так, стало известно, что накануне новогодних праздников, Народный артист Украины Виктор Павлик решил отвезти маленького сына Михасика в место, где он родился и вырос. Певец вместе с женой Катей Репяховой посетил свою маму в городе Теребовля Тернопольской области.

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

«Я здесь родился, сынок. Михасик на Родине папы. Я здесь родился, я здесь вырос», — говорит Виктор Павлик.

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

Бабушка маленького Михасика обрадовалась его появлению, женщина не могла нарадоваться внуком. Виктор Павлик с маленьким сыном и своей мамой даже решил сделать фото на память о встрече.

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

Виктор Павлик привез сына на Родину, скриншот

Стоит напомнить, что летом этого года у Виктора Павлика и его молодой жены Кати Репяховой родился сын. Для девушки это первенец. Супруги решили назвать его Михаилом.

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