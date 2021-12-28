Зендея и Том Холланд: новые подробности отношений

Горячие подробности пришла откуда не ждали!

Издание The Sun заметило: актер Том Холланд лайкнул пост, в котором говорится, что «согласно науке, низкие парни больше занимаются сексом».

Журналисты и поклонники Холланда не могли пройти мимо этой новости.





К слову, Том Холланд немного ниже своей девушки Зендеи.

Недавно пара даже обсуждала это на своем совестном интервью — фанаты обращают слишком много внимания на разницу в росте партнеров, чем задевают их.

Для возлюбленных абсолютно не имеет значения рост друг друга и он никак не влияет на их отношения.

sundaynews.info