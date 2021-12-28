Зеленская в костюме из «Служебного романа» сходила за продуктами (фото)

Первая леди страны Елена Зеленская вместе с телеведущей Маричкой Падалко сходили на покупки в супермаркет. Результатами эксперимента телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Телеведущая сообщила, что Елена Зеленская приняла участие в съемках программы о здоровом питании «Вместе с первой леди, инициатором реформы школьного питания, мы отправились на закупки согласно списку, куда попали самые распространенные пункты продуктовых тележек украинцев. И в конце шопинга получили вердикт профессионального диетолога Натальи Самойленко. Спойлер – вердикт неутешительный. Наталья сразу нам продемонстрировала, что можно исправить и так сохранить здоровье и деньги, в том числе на сэкономленных в будущем лекарствах», – написала Падалко.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Для шопинга первая леди страны выбрала костюм в излюбленных ею цветах – коричневых. Светло-коричневый верх с расширенными декорированными по низу рукавами, такого же цвета и юбка ниже колена. Под низ Зеленская одела шоколадный гольф и подпоясалась поясом в тон.

К слову, сдержанный коричневый костюм супруга президента надевает уже не в первый раз. Ранее в нем она явилась на встречу с супругой президента ФРГ Эльке Бюденбендер. Тогда ее наряд вызвал спор в сети. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

Но на этот раз пользователи сети не обратили внимания на наряды Зеленской, возмутившись, что пропагандируемое ею здоровое питание трудно вести на копеечные прибыли.

«У нас люди начнут уважать власть и любят первую леди, только когда у людей будет жизнь не на уровне бедности. На сегодняшний день простым людям от этого не холодно не жарко», «Пусть расскажет, как людям прожить на пенсию», «А где покупатели? Угрожают леди?».

Желаю первой леди жить на прожиточный минимум», «Дайте первой леди минимальную зарплату и тогда она вдоволь поест натуральную колбаску и натуральные йогурты», «Пока у нас при 45-летнем стаже работы пенсия три тыс. мы не будем употреблять здоровую пищу», « О каком здоровом питании может идти речь? Вы цены вообще видите и зарплаты?», «Да так…подсчитайте сколько пенсионер с пенсией в 1800грн может купить себе здоровую пищу после того как оплатит кумунальные…и хватит ли вообще хоть на хлеб».

Напомним, первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами.