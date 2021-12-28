Долги по зарплате в Украине — кому должны больше всего в 2021 году

В Украине задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2021 года выросла на 51% с начала года и на 1 декабря составила 3,943 млрд грн. В то же время этот показатель на 1,6% ниже, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Основная доля зарплатных долгов приходится на промышленные предприятия (76,1%). Что касается территориальности, то 24% образовано на предприятиях Донецкой области, 12,4% – Харьковской области, 12,3% – Днепропетровской области, 13,3% – в г. Киеве.

По данным статистического ведомства, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 декабря 2021 года составила 157,7 млн грн.

Отмечается, что среди данных отсутствует информация касательно временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы писали, что с 1 декабря в Украине повышен уровень прожиточного минимума, что повлияло на ряд социальных выплат, а также на зарплату.