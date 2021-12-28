Зеркальный человек удивит Олю Полякову появлением на шоу «Новогодняя маска»
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Уже скоро Новый год, а это значит, что украинцев порадует праздничный выпуск шоу «Новогодняя Маска на канале «Украина».
Украинцы смогут встретить Новый год в компании любимых артистов, а также познакомятся с восемью новыми зимними героями, один из которых – вспыльчивый и энергичный Зеркальный человек. Кто спрятался под этой маской — неизвестно.
Звездный детектив Оля Полякова предположила, что под маской Зеркального человека может скрываться Михаил Поплавский.