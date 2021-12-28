Зеркальный человек удивит Олю Полякову появлением на шоу «Новогодняя маска»

Зеркальный человек, фото телеканал «Украина»

А вот правильна ли ее догадка – зрители узнают уже в эту пятницу. Загадочный участник зажжет на сцене с песней «Зима-холода» и довольно необычно намекнет на свою особу.

«Мои подсказки находятся в искаженном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар», – заинтригует Зеркальный человек.

Зеркальный человек также продемонстрирует шесть фото, на которых мы увидим отражение очень известных людей в искривленном зеркале. Среди них будет и снимок знаменитости, которая кроется в этом образе.

Стоит напомнить, что самая загадочная праздничная премьера шоу «Новогодняя Маска» состоится 31 декабря в 20:00 на канале «Украина».

Напомним, винова Краля На шоу «Маска» показала личико: Вере Брежневой приходилось шептать перед Олегом Винником. Впервые участнице удалось так удачно запутать звездных детективов

Также Знай писал, от слез на «Евровидении» до танцев на «Маске»: как изменились Melovin и Андрей Данилко, которые дружат уже много лет

Ранее Знай сообщал, «Маска», финал 2 сезона: Melovin прятался в костюме жирафы и не дал победить Оле Цибульской

_



_