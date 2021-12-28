Зеркальный человек удивит Олю Полякову появлением на шоу «Новогодняя маска»

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Уже скоро Новый год, а это значит, что украинцев порадует праздничный выпуск шоу «Новогодняя Маска на канале «Украина».

Украинцы смогут встретить Новый год в компании любимых артистов, а также познакомятся с восемью новыми зимними героями, один из которых – вспыльчивый и энергичный Зеркальный человек. Кто спрятался под этой маской — неизвестно.

Звездный детектив Оля Полякова предположила, что под маской Зеркального человека может скрываться Михаил Поплавский.

Зеркальный человек, фото телеканал "Украина"

Зеркальный человек, фото телеканал «Украина»

«Раньше, когда к нам выходили новые маски, я всегда кричала, что там Иво Бобул. И сейчас сказала бы так же, но тут есть проблемка – Иво Бобул этим вечером сидит с нами в зале. Поэтому в Зеркальном человеке спрятался Михаил Михайлович Поплавский!»- воскликнет Оля Полякова в эфире масштабного шоу «Новогодняя Маска на канале «Украина».

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Зеркальный человек, фото телеканал "Украина"

Зеркальный человек, фото телеканал «Украина»

А вот правильна ли ее догадка – зрители узнают уже в эту пятницу. Загадочный участник зажжет на сцене с песней «Зима-холода» и довольно необычно намекнет на свою особу.

«Мои подсказки находятся в искаженном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар», – заинтригует Зеркальный человек.

Зеркальный человек также продемонстрирует шесть фото, на которых мы увидим отражение очень известных людей в искривленном зеркале. Среди них будет и снимок знаменитости, которая кроется в этом образе.

Стоит напомнить, что самая загадочная праздничная премьера шоу «Новогодняя Маска» состоится 31 декабря в 20:00 на канале «Украина».

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