В 2021 году в мире значительно выросло число компаний-единорогов

Число компаний-единорогов в мире выросло на 80% в 2021 году

В мире уже больше тысячи стартапов с оценкой стоимости выше $1 млрд и не торгующихся на бирже.

Количество так называемых компний-единорогов — стартапов с оценкой стоимости выше $1 млрд и не торгующихся на бирже — увеличилось в мире на 80% в 2021 году и теперь составляет 1058. Об этом свидетельствуют данные Исследовательского института Хужунь во вторник, 28 декабря.





Сейчас на первом месте по их числу идут США — 487 компаний. Далее следует Китай, где насчитывается 301 компания-единорог — за год их количество выросло на 74. На третьей строчке теперь находится Индия с 54 стартапами, сместившая на четвертое место Великобританию.

В свою очередь китайский технологический гигант Bytedance, «материнская» компания видеоплатформы TikTok и ее китайской версии Douyin, является крупнейшим «единорогом» в мире, поскольку его стоимость в этом году выросла до 2,3 трлн юаней (около $350 млрд).

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский в США встретился с украинцами-основателями стартапов. Во многих направлениях внедрения цифровых технологий Украина опережает другие страны, заявил на встрече Зеленский.

Также сообщалось, что в Украине за три года профинансировано около двух тысяч стартапов. Среди победителей грантовой программы УФС — стартапы из индустрии агротехнологий, AI (искусственного интеллекта) и здравоохранения.