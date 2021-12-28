Гороскоп на Новый год 2022

Совсем скоро Новый год постучит в дверь каждого из нас. Астрологи уверены, чтобы в наступающем году было много везения, нужно выбрать не только правильный наряд, меню, но и компанию.

«Well and good» рассказал, как привлечь удачу и благополучие в дом, а также гарантировать себе счастливый год.

Овен

Как утверждают астрологи, огненному знаку лучше всего встретить Новый год в семейном кругу. Это время будет благоприятным для налаживания отношений с родственниками и восстановления своего психоэмоционального состояния.

Телец

Тельцам не помешает взять мини-отпуск на новогодние праздники. Именно в эти дни вы сполна сможете насладиться романтикой и встретить год Черного Водяного Тигра со своей второй половинкой.

Близнецы

У Близнецов могут поменяться планы за несколько дней до праздничной ночи. Вы будете переживать, удастся ли собраться всем друзьям за одним столом, ведь ситуация с коронавирусом продолжает быть нестабильной. Специалисты советуют вам встретить Новый год на свежем воздухе. Возможен вариант — начать празднование дома, а после выбраться в город на елку.

Рак

Новый год Ракам стоит встретить со своими коллегами. Астролог говорит, что самый идеальный вариант — это устроить деловую вечеринку с партнерами. Вы обязательно наладите с ними отношения и поспособствуете личному карьерному росту.

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Лев

Чем ближе Новый год — тем хуже у вас настроение. Любителям громких компаний лучше всего отпраздновать Новый год в одиночестве или с несколькими проверенными друзьями. Избегайте шумного торжества, веселые и не совсем трезвые люди могут вас раздражать.

Дева

2022 год станет для вас годом путешествий и приключений. Специалисты советуют запланировать поездку накануне праздников и встретить год Тигра подальше от дома.

Весы

Не исключено, что все новогодние праздники вы будете работать. Если вас обойдет эта участь, тогда отключайте телефон и забудьте о всех бизнес-проектах хоть на несколько дней. Также будет благоприятным для вас отправиться в новогоднюю ночь за город.

Скорпион

Скорпионы, вам нужно встретить Новый год в веселой компании. Запланируйте заранее, какие мероприятия вы сможете посетить. Танцуйте, развлекайтесь, знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь и наслаждайтесь атмосферой!

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Стрелец

Главное — не компания и место, где вы встретите Новый год, а с какими мыслями. Избавьтесь от всего негатива, отпустите старые ошибки и пусть горький опыт больше не гложет вас! Тогда Тигр осчастливит вас в 2022 году.

Козерог

Подумайте, как весело отпраздновать Новый год дома. Накануне вам будет полезным сменить имидж и обновить гардероб.

Водолей

Если весь 2021 год вы раздавали долги, откладывали деньги на какую-то крупную покупку или повысили свой оклад в несколько раз — отпразднуйте эти достижения. Обязательно подумайте, как вы можете сохранить свой успех в следующем году.

Рыбы

Мечтательным и эмпатичным Рыбам лучше всего встретить Новый год наедине с собой. Чтобы сменить обстановку — арендуйте небольшой домик на природе. Вы сможете перезагрузиться и правильно начать 2022 год.

Напомним, Realist.online ранее писал, кто из знаков Зодиака изменит свою жизнь в Новом 2022 году.