Почему медикам не светит повышение зарплат: экс-министр назвал виновных

Деньги на повышение зарплат медицинским работникам не заложили в государственном бюджете, но крайними будут пытаться сделать местные власти. Об этом рассказал бывший министр социальной политики Андрей Рева в интервью «Фактам».

Как отметил Рева, президент Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить среднюю зарплату врачей в размере 24 тыс. грн. в месяц. «На следующий год «зеленые» прибавили медицинской отрасли 35 млрд грн. Итого это составляет примерно 196 млрд грн, и они пообещали обеспечить врачам заработную плату в размерах, озвученных президентом», – напомнил Рева.

С 1 января начнется новый бюджетный год, однако медики не увидят зарплаты в обещанных размерах. Рева объяснил, что власти должны будут как-то отреагировать на возмущение медицинских работников.

«Очевидно, что к своему оправданию представители центральной власти будут говорить, мол, мы деньги дали, а на местах все наши решения саботируют: во всем виноваты местные власти и главврачи.

На самом деле и я хочу, чтобы люди знали правду – виновата в этом будет не местная власть, а нынешнее правительство и правящая партия «Слуга народа» вместе с величайшим политическим деятелем современности – президентом Зеленским, пообещавшим медикам такие зарплаты, но забывшие заложить средства в государственном бюджете Украины на 2022 год.

То есть деньги не заложили в государственном бюджете, но крайними будут пытаться сделать местные власти», – сказал Рева.

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