Четверо помощников Саакашвии признали вину

Четверым грузинам предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране.

Все четверо граждан Грузии задержанных по делу о незаконном въезде Михаила Саакашвили в Грузию признали вину. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.





Слушания прошли в Тбилисском городском суде. Обвиняемыми являются Георгия Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Зураб и Шалвы Цоцория. На вопрос судьи, признают ли они свою вину, все четверо обвиняемых ответили положительно. Несмотря на признание, они по-прежнему останутся в тюрьме до окончательного приговора, однако сторона защиты не исключает, что прокуратура может оформить с ними процессуальную сделку.

Сотрудники МВД Грузии в октябре задержали граждан Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию. Им предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии по делу Саакашвили объявила подозрение экс-начальнику Одесской полицииГеоргию Лорткипанидзе.

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