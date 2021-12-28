Украинцам запретили покупать еду на 1000 от Зеленского, смотрим кино голодными

Не так давно в сети появилась информация о том, что в кинотеатрах можно купить не только билеты на деньги за вакцинацию, но и различные напитки в баре, включая алкогольные, а также еду.
Тогда мужчина уверял, что у него получилось это сделать, и он бесплатно получил несколько баночек пива. В комментариях к этому решению отнеслись крайне скептически. Одни не верили, что это вовсе возможно, а другие же утверждали, что даже если это правда, то тратить деньги от государства на алкоголь — неправильно.
В этот раз женщина решила также прийти в кинотеатр, чтобы проверить теорию, и как оказалось, это делать запрещено, и нельзя купить ни пиво, ни попкорн. Деньги за вакцинацию можно потратить лишь на билеты.
Некоторые сети кинотеатров продают абонементы, в которые сразу входят и билеты и еда, однако, это уже не считается.
По всей видимости ошибка была исправлена, и теперь деньги можно использовать исключительно по предназначению.
За несколько дней ролик набрал около 400 тысяч просмотров, а в комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Мы брали сертификат на определенную сумму и за него покупали еду»;
«Я еще успела, на 200 грн попкорна купила и съела его за первые 20 минут фильма))»;
«Можно, если оплачивать онлайн😏»;
«Я в мульплекс ходила , так мы с подругой на эту 1000 столько пива там набрали 😅»;
«У нас был такой же план. Видимо, в другой раз»;
«В мультиплекс все можно»;
«Не знаю, мы купили и попкорн и попить. Значит буфет зарегистрирован не как что то связанное с кино»;
«В imax кинотеатрах можно и за еду платить»;
«Я ещё успел попкорн купить но пиво уже не продавали😁»;
«Странно мультиплекс продавал все кроме алкоголя».