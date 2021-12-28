Украинцам запретили покупать еду на 1000 от Зеленского, смотрим кино голодными

Не так давно в сети появилась информация о том, что в кинотеатрах можно купить не только билеты на деньги за вакцинацию, но и различные напитки в баре, включая алкогольные, а также еду.

Тогда мужчина уверял, что у него получилось это сделать, и он бесплатно получил несколько баночек пива. В комментариях к этому решению отнеслись крайне скептически. Одни не верили, что это вовсе возможно, а другие же утверждали, что даже если это правда, то тратить деньги от государства на алкоголь — неправильно.

В этот раз женщина решила также прийти в кинотеатр, чтобы проверить теорию, и как оказалось, это делать запрещено, и нельзя купить ни пиво, ни попкорн. Деньги за вакцинацию можно потратить лишь на билеты.