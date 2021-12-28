На Николаевщине коронавирус за сутки убил двоих людей

В Николаевской области выявлено 18 новых случаев COVID-19 за последние сутки по состоянию на 28 декабря. В больницах госпитализировано 589 людей.

Всего в области 114 984 подтвержденных случая с начала пандемии, передает Depo.Николаев со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.

Подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 68412 (+8);

г. Первомайск – 6611 (+3);

г. Южноукраинск – 3688 (+1).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2982 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 99, всего – 108560.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3257, в сутки – 2.

Напомним, идут по трупам: В Николаеве в разгар пандемии решили закрыть больницу.

Источник: www.depo.ua