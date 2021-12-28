Рецепты на Новый год — как вкусно приготовить говядину в пиве с грушами

Если простым рагу и жарким гостей уже не удивишь, приготовьте интересный вариант мясного блюда – тушеную говядину в пиве с грушами и овощами. Такой способ готовки придаст говядине мягкости и сочности, передает «Shuba».

Что для этого понадобится

Говядина — 1 кг;

Груша — 5 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Мука пшеничная — 2 ст. л.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Пиво — 600 мл;

Мед — 2 ст. л.;

Масло подсолнечное — 3 ст. л.;

Соль и черный молотый перец по вкусу;

Приправа к мясу по вкусу;

Зелень по вкусу;

Кунжут.

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Как готовить

Мясо помыть, обсушить и нарезать ломтиками шириной 2-3 см поперек волокон. Далее его следует посолить, поперчить, смазать специями и обвалять в муке.

Обжарить мясо в сотейнике с растительным маслом до румяной корочки. Добавить почищенный и нарезанный лук с морковью. Обжарить все вместе. Туда же добавить пиво, мед и соль. Потушить массу на маленьком огне 1 час после закипания.

Груши помыть и обсушить. Разрезать каждую на 4 части и вырезать сердцевины. Лимон помойте и разрежьте пополам, а из половинок выжмите сок в сотейник с 300 г воды. Вскипятите, положите в воду груши и проварите 3 минуты.

В сотейник с мясом выложите груши и готовьте еще 10-15 минут. На каждую порцию выложите кусочки мяса и груш. Посыпьте зеленью и кунжутом.

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