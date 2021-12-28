Самым популярным видом досуга украинцев в этом году был просмотр фильмов

В уходящем году подавляющее большинство украинцев во время досуга смотрели фильмы, занимались приготовлением еды, а также читали или слушали книги, а еще ходили в гости. Об этом сообщает издание «Комментарии», ссылаясь на результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы «Рейтинг».

Семейный досуг. Фото: mediasat.info

Социологи рассказывают, 18% и 36% респондентов очень часто и часто смотрели фильмы, а 11% и 26% — сериалы. Так среди опрошенных очень часто тратят время досуга для приготовления любимых блюд 19% украинцев. Часто таким занятием занимаются 31%.

Также популярным вариантом проведения своего досуга у украинцев есть чтение книг, прослушивание аудиокниг и походы в гости.

Также из опроса следует, что почти 40% украинцев относительно часто выпивали спиртные напитки во время досуга. Треть тратили свободное от работы время, чтобы подтянуть фигуру, посещая различные тренировки. Четверть наших соотечественников потратили свое время досуга для просмотра матчей любимых команд. Треть респондентов в 2021 году отправлялись за покупками по магазинам или же на природу с друзьями. Также треть украинцев относительно часто посещали богослужения в храмах.

Что же касается времени отпуска, то в 2021 году каждый десятый наш соотечественник выбирался в поездку по Украине или же за границу.

Социологи обратили внимание на важный момент – то, как человек проводит свой досуг зависит от его состояния. Если у него хватает денег на жизнь, то и досуг более разнообразный. Также люди по-разному проводят время в силу своего возраста. Молодежь более часто ходит в кафе и рестораны, занимается спортом, играет в игры. Более пожилые люди чаще посещают церковь, находят время для чтения книг.

Читайте также на портале «Комментарии» — большинство украинцев верят в возможность российского вторжения в Украину.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.