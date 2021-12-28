На Прикарпатье объявили высокий уровень лавинной опасности (фото)

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного отделения произвели измерение снега на склонах горы Пип Иван.

В частности, спасатели провели зондирование снежного профиля и тест компрессию на степень лавинной опасности. Тест проводился на северо-восточном склоне г. Пип Иван Черногорский, крутизной склона 27° на высоте 1990 м. По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность 3-й степени, сообщили в ведомстве.

Однако с большим количеством выпавшего за минувшие дни снега на экстремальных крутых склонах наблюдается высокая лавинная опасность. Местами от 40-60 см нового снега.

В целях безопасности 27 декабря спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Пип Иван Черногорский.

Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируются.

фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Напомним, в Украину 28 декабря зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров. Из-за этого поезда курсируют с задержкой.

Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада и обратную сторону.

Также, заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова рассказала, что в период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15ºС. Однако снега, к сожалению, не стоит ждать.