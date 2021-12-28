Умер брат Диего Марадоны Уго Эрнан

Родной брат Диего Марадоны, бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона внезапно скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По предварительной версии, он умер от остановки сердца. Однако пока что нет официального подтверждения этой информации. Помощь брату футболиста оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.

Уго Марадона умер с своем доме, расположенном в провинции Неаполь в Италии.