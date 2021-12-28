Умер брат Диего Марадоны Уго Эрнан

Родной брат Диего Марадоны, бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона внезапно скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По предварительной версии, он умер от остановки сердца. Однако пока что нет официального подтверждения этой информации. Помощь брату футболиста оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.
Уго Марадона умер с своем доме, расположенном в провинции Неаполь в Италии.
Как и его знаменитый брат, Уго посвятил всю свою жизнь футболу. Его первый контракт с клубом «Наполи» был подписал, когда ему только исполнилось 18 лет. Парень играл за различные клубы в Южной Америке, Европе, Японии и Канаде. Кроме того, он успел поиграть за юношескую сборную Аргентины.
Старший брат, чемпион мира Диего Марадона, ушел из жизни 25 ноября 2020 года, когда ему было 60 лет. По результатам вскрытия, причиной смерти легендарного футболиста стал острый отек легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. Для всего мира смерть гениального футболиста стала тяжелой утратой.