Гороскоп на январь 2022 года

На новый 2022 год у всех много планов, ожиданий и целей. Но удачным он будет только для решительных и целеустремленных людей. А представителям пяти знаков Зодиака несказанно повезет уже в январе.

Об этом астрологи рассказали «НВ. Life».

Овен

Звезды советуют этому знаку Зодиака привести в порядок свои финансы и личную жизнь. Есть шанс, что к вам захотят вернутся те, кто давно ушел из вашей жизни. Также в январе пора начать заниматься спортом, правильно питаться и уделить больше времени карьере. Если вы все сделаете правильно, то удача станет ваши другом на долгое время.

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Телец

Начало нового года – отличный момент задуматься над своим самовыражением. Если давно хотели петь – запишитесь на вокал, вязать – купите спицы – в общем займитесь наконец тем, к чему лежит душа. Звезды рекомендуют Тельцам перестать быть высокомерными и научиться сдерживать себя, в противном случае вы можете отпугнуть близких людей. Если вы ощущаете, что вам нужна энергия, то проведите время с детьми – они отлично вас подзарядят.

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Скорпион

Начало января сулит позитивные перемены на работе. Не нужно бояться проявлять инициативу – наоборот, покажите, чего вы хотите на самом деле. Пора бы воплотить в жизнь творческие идеи и планы, но не забывайте про семью – старайтесь проводить больше времени вместе. И помните – смелым улыбается удача.

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Стрелец

Начало 2022 года будет хорошим для Стрельцов – их энергия и позитив будут бить фонтаном. Звезды рекомендуют воплотить в жизнь желанные идеи, которые давно созрели в вашей голове – в этом помогут друзья и родные. В январе этому знаку ничто не помешает достичь своих целей, поэтому нужно постараться добиться максимума. Это касается не только карьеры и материального благополучия, но и личной жизни.

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Водолей

В тех сферах, где нужно проявлять смекалку и разум, Водолеям будет сопутствовать удача. Из любой трудной ситуации этот знак Зодиака без труд найдет выход. Январь идеально подойдет для освоения новых навыков или сферы деятельности, и других способов утолить свое любопытство. Если вы уделите достаточно времени самообразованию, то в будущем сможете пожинать плоды своего труда.

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