Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Украинофоб и депутат Госдумы России Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада. Об этом сообщает «Газета.ру».

Жириновский заявил, что следует начать бомбардировать Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все навеселе», – заявил он.

Политик добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

«Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», – добавил Жириновский, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то приказал бы о таком ударе.

К слову, ранее Жириновский призвал Путина восстановить высылку в Сибирь. Он считает, что люди в ссылках будут «работать на благо родины».

Путин прокомментировал слова Жириновского, сказав, что трудовые ресурсы путем высылок – «это не наш метод» и «чрезмерная жесткость». Как пояснил он, на практике идея лидера ЛДПР «работать не будет».

Также скандальный российский политик, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский попал в скандал во время предвыборных дебатов.