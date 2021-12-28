Герой «Игры в кальмара» приготовил сюрприз для фанатов

В социальной сети разместили удивительную новость для всех любителей известного сериала «Игра в кальмара». Можно увидеть совместный снимок с одним из героев знаменитого сериала и звездой из группы BTS.

Соответствующую публикацию продемонстрировали в аккаунте «peopletalk» в Instagram.

«Дуэт, который мы заслужили Актёр «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ и Ким Техён из группы BTS готовят для нас что-то интересное», — подписали фотографию в социальной сети.

Аудитория, которая следит за всеми последними новостями про своих кумиров, не могла пройти мимо такого неожиданного снимка. Люди очень сильно заинтриговались и начали писать в комментариях свои мнения под постом.