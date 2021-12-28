Герой «Игры в кальмара» приготовил сюрприз для фанатов

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В социальной сети разместили удивительную новость для всех любителей известного сериала «Игра в кальмара». Можно увидеть совместный снимок с одним из героев знаменитого сериала и звездой из группы BTS.

Соответствующую публикацию продемонстрировали в аккаунте «peopletalk» в Instagram.

«Дуэт, который мы заслужили Актёр «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ и Ким Техён из группы BTS готовят для нас что-то интересное», — подписали фотографию в социальной сети.

Аудитория, которая следит за всеми последними новостями про своих кумиров, не могла пройти мимо такого неожиданного снимка. Люди очень сильно заинтриговались и начали писать в комментариях свои мнения под постом.

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Ким Чжу Рен, кадр из "Игры в кальмара"

Ким Чжу Рен, кадр из «Игры в кальмара»

«Свадьбу?)», «Оо, корейцев все чаще начали публиковать», «Тэхён, хватит уж в комментах парня сватать за мужиков , не понимаете наверное шоу-бизнес, бедные BTS, я не фанатка но уважаю их труд и как они до пота и крови изнуряют себя тренировками ! Они молодцы! И понимают что такое конкуренция жёсткая , а не наши артисты которые петь не умеют», «Это два парня?», «Обьявят себя парой», «Неужели Тэхён снимется в продолжении в сериале? А ведь и Чон Хо Йон на него подписалась», — пишут комментарии юзеры социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», звезда Игра в кальмара разделась до самых трусов.

Напомним, что украинцы выговорились р новом сериала Зов ада.

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