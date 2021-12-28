Коронавирус убил уже более 95 тысяч украинцев: Данные Минздрава на сегодня

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Также за предыдущие сутки зафиксировали 134 летальных исхода в результате осложнений коронавируса.

Среди новых больных – 137 детей и 19 медработников.

В больницы попали 944 больных коронавирусом. Выздоровели 4 789 человек.

Осуществлено 30 386 тестирований (методом ПЦР – 12 853, методом ИФА – 1 836, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 697).

По состоянию на утро 28 декабря в Украине с начала эпидемии

заболело 3 649 236 человек;

выздоровело 3 437 528 человек;

летальных исходов – 95 105;

проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

Сколько случаев коронавируса зафиксировали в регионах Украины

г. Киев – 475;

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 23 декабря шесть областей Украины перешли в «желтую» зону эпидемической безопасности. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Таким образом, в «красной» осталось только два региона – Волынская и Запорожская области. Однако, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, и эти два региона скоро смогут выйти из «красной» зоны карантина.

Источник: www.depo.ua