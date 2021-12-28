Коронавирус убил уже более 95 тысяч украинцев: Данные Минздрава на сегодня

Также за предыдущие сутки зафиксировали 134 летальных исхода в результате осложнений коронавируса.
Среди новых больных – 137 детей и 19 медработников.
В больницы попали 944 больных коронавирусом. Выздоровели 4 789 человек.
Осуществлено 30 386 тестирований (методом ПЦР – 12 853, методом ИФА – 1 836, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 697).
По состоянию на утро 28 декабря в Украине с начала эпидемии
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заболело 3 649 236 человек;
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выздоровело 3 437 528 человек;
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летальных исходов – 95 105;
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проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.
Сколько случаев коронавируса зафиксировали в регионах Украины
г. Киев – 475;
Винницкая область – 43;
Волынская область – 84;
Днепропетровская область – 102;
Донецкая область – 149;
Житомирская область – 66;
Закарпатская область – 55;
Запорожская область – 82;
Ивано-Франковская область – 46;
Киевская область – 126;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 23;
Львовская область – 91;
Николаевская область – 18;
Одесская область – 189;
Полтавская область – 74;
Ровенская область – 30;
Сумская область – 56;
Тернопольская область – 43;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 16;
Хмельницкая область – 17;
Черкасская область – 153;
Черновицкая область – 60;
Черниговская область – 16.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 23 декабря шесть областей Украины перешли в «желтую» зону эпидемической безопасности. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Таким образом, в «красной» осталось только два региона – Волынская и Запорожская области. Однако, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, и эти два региона скоро смогут выйти из «красной» зоны карантина.
Источник: www.depo.ua