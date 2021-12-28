В Киеве ограбили мужчину — он сломал ногу, пока гнался за ворами

В Киеве спасатели сняли с крыши гаража мужчину с травмированной ногой. Пострадавший гнался за грабителями.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС «Киевская служба спасения».

Известно, что в ночь на 28 декабря у пострадавшего украли личные вещи и он погнался за злоумышленниками. Во время погони мужчина неудачно спрыгнул на крышу гаража и травмировал ногу. Самостоятельно слезть он не смог, поэтому вызвал спасателей.

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С помощью ковшовых ношей и стремянки пострадавшего сняли с крыши и аккуратно перенесли в машину скорой помощи, где врачи оказали ему необходимую медпомощь.

Также Realist.online сообщал, что в Киев автовор не испугался сигнализации и снял с машины фары.