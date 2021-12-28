Руководство «Слуги народа» рассказало, что светит Разумкову в следующем году

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков активно «перетягивает» лояльных нардепов к своему объединению «Разумная политика». Движение «Честно» собрало позиции руководства партии и фракции «Слуга народа» относительно реваншистской деятельности Разумкова.

Лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк считает, что нардепы-«слуги», которые входят в группу Разумкова, должны сложить депутатские мандаты и начать собственную политическую карьеру.

«Было бы очень хорошо, если бы депутаты-члены МФО «Разумная политика», списочники особенно, набрались мужества и честности и покинули фракцию, сдали мандаты и пошли строить вместе с Дмитрием Александровичем отдельный политпроект. Я сейчас говорю о списочниках, потому что они ведут себя нечестно: выбирая другое политическое будущее, они остаются дальше во фракции «Слуга народа», – говорит Шуляк.

Скажется ли присоединение мажоритарщиков к объединению «Разумная политика» или их выход из фракции «Слуга народа» на выделении/уменьшении объема субвенций на округа? Шуляк заявила, что она этим вопросом не занимается.

Лидер партии подчеркнула, что мажоритарщики должны думать о том, как выполнить обещания, которые они давали своим избирателям во время кампании.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия в комментарии «Честно» заявил, что не видит угрозы для фракции в выходе мажоритарщиков и их присоединения к команде Разумкова. Также Арахамия не рассматривает как «механизм наказания» выделение/уменьшение субвенций на округа мажоритарщиков, ведь, по его словам, средства на округа получают нардепы и из других фракций и групп.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что они будут следить за поведением Дмитрия Разумкова после отзыва с должности и вопрос лишения его мандата партия рассмотрит при необходимости.

Зато скандальный заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Николай Тищенко назвал экс-лидера партии и бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова «предателем». В то же время Тищенко призвал экс-спикера, который является списочником, «работать на округе на народ Украины», а попытки перетягивания нардепов-«слуг» к своему объединению назвал – исключительно пиаром.

В партии «Слуга народа», по словам Тищенко, сейчас «не ко времени» вопрос о лишении Разумкова мандата, но, если «будут основания», то примут «самые решительные решения».

«Вы знаете, никто в парламенте не возражает относительно создания каких-либо МФО. Они дают возможность еще больше влиять и более профессионально работать в тех или иных отраслях. Я так же являюсь руководителем нескольких МФО – «Киев действует», «Энергоэффективная Украина» и другие. Что касается Дмитрия Александровича, то у него есть желание управлять каким-то направлением, этому никто не возражает», – убежден Тищенко.

После добровольного выхода из фракции мажоритарщика из Запорожья Романа Сохи, к объединению МФО «Разумная политика» также присоединилась еще одна мажоритарщица из Черкасской области от фракции «Слуга народа» Любовь Шпак. На уточняющий вопрос Тищенко как заместителю председателя фракции, как руководство «Слуги народа» расценивает перетягивание Разумковым лояльных к себе депутатов-«слуг», тот назвал последнего «предателем», но это пока не повод для лишения мандата.

«Как вообще украинцы относятся к предателям? Мы считаем, что любой человек, который умеет предавать, он это будет делать всегда. Если человек хотя бы один раз не выполнил свои обязанности, не приехал на свой округ и не работает на своих избирателей… Надо, например, спросить у Дмитрия, на каком округе он работает, какую приемную он открыл? Почему вы не спрашиваете такие профессиональные вопросы у него? Ну и что, что он списочник! У нас много депутатов-списочников открыли приемные на округах, они народные депутаты, по статусу мы все равны. Пусть работает на народ Украины, а пока я вижу его только на телевидении. Если он хочет стать телевизионной звездой, то это другое дело», – говорит фигурант ряда коррупционных расследований Николай Тищенко.

Что касается рассмотрения вопроса о лишении мандата Дмитрия Разумкова на съезде партии «Слуга народа», то заместитель председателя фракции убежден, что должны быть «определенные серьезные основания», а «сейчас это не ко времени и только пиар».

«Если будут основания, то мы примем самые решительные решения, сейчас это не ко времени. Это только пиар, это только кажется… Это угроза украинскому народу. Если кто-то будет раскалывать команду и не давать нам возможность выполнять наши обязанности как народных депутатов, как избранников из народа… Если человек или кто-либо, несмотря на статусы, на его ведомость, будет обманывать и обманывать государство, мы сделаем решительные шаги. Увидите!» – отвечает Тищенко.

Еще одна замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что в ее группе есть только один нардеп-списочник, который входит в МФО Разумкова.

А в целом она расценивает действия экс-лидера и других коллег исключительно в контексте политической этики: «У меня есть только один нардеп, он списочник и не планирует выходить из фракции по крайней мере с его слов. Что касается других депутатов, то это нужно спрашивать у их руководителей. Конечно, поведение Дмитрия Александровича неэтично, он, как и все эти нардепы, шел в Раду под зеленым флагом, а потом на третьем году сменилась вывеска в голове и они уже не «зеленые». Конечно, это неэтично».

Ранее в интервью «Главкому» бывший глава партии «Слуга народа», первый заместитель руководителя парламента Александр Корниенко заявил, что объединение Разумкова строится по принципу «сетевого маркетинга».

Напомним, в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Разумная политика», которую возглавил бывший председатель парламента Дмитрий Разумков. В него вошло 24 депутата, подавляющее большинство – из фракции «Слуги народа».

Это произошло после того, как 7 октября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова. «За» проголосовали 284 нардепа.

Также стало известно, что Разумков планирует участвовать в следующих выборах президента.