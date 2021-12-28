Антонов презентовал самолет Ан-178-100Р — фото

Во вторник, 28 декабря, на ГП Антонов состоялась выкатка первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р №001, предназначенного для проведения летных сертификационных испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпром.

На этом самолете установлено оборудование отечественных и западных поставщиков комплектующих, избранных в ходе масштабной программы импортозамещения.

«Самолет Ан-178-100Р предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирование специальной техники и парашютистов; а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших», — говорится на сайте.

Самолет осмотрел министр обороны Украины Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, генерал-лейтенант Николай Олещук, генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, генеральный директор ГП «Антонов» Сергей Бычков и президент Украинской Аэрокосмической Ассоциации Виктор Попов.

https://www.youtube.com/watch?v=XiBNXvCSNFo

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