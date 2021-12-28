Оля Полякова рассказала о магии в новогоднюю ночь с зеркальной датой

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, чем занимается, прежде чем начать праздновать Новый год. Популярная шоу-дива, которая частенько радует поклонников всевозможными фотографиями и видео, поделилась новым снимком на своей странице в социальной сети Instagram. Там за ее жизнью следят более 2,5 миллионов читателей.

«Аплодисменты… Себе! В канун всех новогодних праздников принято писать вишлист и вспоминать год. День встречи для интервью мы выбрали красивый с точки зрения цифр – 12.12.21. Вместе с @vivaukrainemagazine провожу ревизию чувств и событий, подвожу итоги уходящего года», — подписала она снимок.На фото Полякова – на обложке журнала «Viva» в блестящем черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре.