Оля Полякова рассказала о магии в новогоднюю ночь с зеркальной датой

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Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, чем занимается, прежде чем начать праздновать Новый год. Популярная шоу-дива, которая частенько радует поклонников всевозможными фотографиями и видео, поделилась новым снимком на своей странице в социальной сети Instagram. Там за ее жизнью следят более 2,5 миллионов читателей.

«Аплодисменты… Себе! В канун всех новогодних праздников принято писать вишлист и вспоминать год. День встречи для интервью мы выбрали красивый с точки зрения цифр – 12.12.21. Вместе с @vivaukrainemagazine провожу ревизию чувств и событий, подвожу итоги уходящего года», — подписала она снимок.На фото Полякова – на обложке журнала «Viva» в блестящем черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре.

Скрин, Instagram Полякова

Скрин, Instagram Полякова

«Оля, як завжди — вогонь», «А українська мова Вам дуже личить», — пишут в комментариях к сообщению поклонники эпатажной певицы.

Напомним, что Маша Полякова в нецензурной форме объяснила, чем занимается за спиной у мамы Оли: «Приятно смотреть?». Дочь певицы показала, как нужно в жизни справляться с проблемами разной сложности.

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Кроме того, Оля Полякова призналась, за что ей стыдно до сих пор — виноват Виктор Павлик: «Я не хотела…»

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