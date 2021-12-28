За сутки от коронавируса умерли 134 украинца

Среди заболевших – 137 детей и 19 медицинских работников.

Источник: gordonua.com

За прошлые сутки в больницы попали 944 пациента с COVID-19, выздоровело 4789 пациентов, умерло – 134. Сделали 27 декабря 30,4 тыс. тестов.

Сутками ранее в Украине подтвердили 1864 случая заражения коронавирусом при 25.6 тыс. сделанных тестов.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3 649 236 случаев COVID-19, выздоровело 3 437 528 украинцев, умерли – 95 105.