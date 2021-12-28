Врач рассказал, как избежать болезней почек

Главный внештатный специалист-нефролог, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии, как избежать хронических заболеваний почек.

По словам специалиста, для этого необходимо регулярно следить за давлением и уровнем сахара в крови, а также за весом.

Кроме того, человек должен быть физически активным, не курить и не злоупотреблять алкоголем, правильно и не чрезмерно питаться, отметил Шилов. Врач предупредил, что не стоит злоупотреблять лекарствами, так как многие из них оказывают нефротоксический эффект.

Он также пояснил, что основная причина хронических заболеваний почек — это болезни цивилизации: диабет второго типа, артериальная гипертония, метаболический синдром, мочекаменная болезнь.

По словам Шилова, на их развитие влияет и возраст: чем старше человек, тем хуже состояние его почек, что связано с накоплением этих хронических заболеваний.

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