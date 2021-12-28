Коронавирус Омикрон — у больных детей может случиться инсульт

В США медики отмечают рост уровня госпитализаций детей со штаммом коронавируса «Омикрон». В мегаполисе Нью-Йорк процент госпитализаций вырос в пять раз в декабре, в разных регионах страны в среднем эта цифра поднялась на 35%.

Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на CNN.

Врачи отмечают, что большинство оказавшихся в больнице не были привиты или курс иммунизации не закончили. COVID-19, к тому же, стали чаще выявлять у тех, кто симптомов не имел. Причиной этому, помимо стремительной степени распространения вируса, врачи называют отсутствие строгой изоляции.

«Омикрон»-штамм поражает детей всех возрастов, добавляют медики. Среди опасных «побочек» вируса — мультисистемный воспалительный синдром. При этом синдроме у детей, ранее не имевших серьезных заболеваний, могут возникать проблемы сердца и внутренних органов. В ВОЗ заявляли, что данный синдром может привести к инсульту у людей младше 19 лет.

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Медики добавили, что не все случаи COVID-19 у детей протекают в тяжелой форме и нуждаются лечении в больнице, однако американские врачи стали чаще выявлять вирус при других тестах.

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Напомним, в Австралии была выявлена первая смерть от штамма «Омикрон». Пациент был вакцинирован.