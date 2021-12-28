Финансовый гороскоп на январь 2022

Чтобы денежные дела шли в гору в начале 2022 года, полезно будет свериться с финансовым гороскопом.

Советы астрологов уберегут вас от необдуманных шагов и помогут привлечь благополучие, достаток, удачу и счастье.

Овен

Овнам не стоит поддаваться отрицательным эмоциям, тем более что все новогодние проблемы очень быстро закончатся. Январь лучше проводить с приятными воспоминаниями и за важными делами в работе и бизнесе. 2022 год еще едва начался, а звезды уже находятся в благоприятном положении для шопинга и для максимального погружения в работу и дела. Во второй половине месяца возможно появление на горизонте негативных людей. Лучше пока не рассказывать никому о своих финансовых планах.

Телец

Если после новогодних праздников остались свободные средства, то Тельцам можно потратить их на преображение дома, на смену стиля, развлечения или поездки. Астрологи советуют планировать траты заранее, не дожидаясь стихийного похода по магазинам. Если деньги продолжают утекать из кармана, стоит сделать уборку дома, чтобы изменить его негативную энергетику, которая частенько приводит к безденежью.

Близнецы

Очень опасный период в финансовом плане для Близнецов начнется 14 января — в день начала ретроградного движения Меркурия. Чтобы как можно быстрее избавиться от возможных проблем с деньгами. В начале января Близнецам стоит быть настороже и не тратиться понапрасну. В денежных вопросах можно доверять своей интуиции и советам близких. Работа, связанная с торговлей, предпринимательством и общением, будет выгодной лишь до 14 числа.

Люди, которые устроили хаос на кухне, и теперь не скоро захотят готовить





Рак

У Раков возможны некоторые задержки в финансах — например, им могут задерживать выплаты за проделанную работу. Также вполне вероятно временное снижение оплаты труда. Также не помешает умение гнуть свою линию, стоять на своем. Враги не дремлют, поэтому некоторые проблемы в финансовой сфере можно будет решить только силой. Благоприятными окажутся траты, связанные со здоровьем. Можно покупать спортивный инвентарь, полезную еду, витамины.

Лев

Львам стоит тратить средства на самообразование и поиски истины, духовного просветления. Можно купить полезный курс для повышения уверенности в себе либо книгу, напрямую связанную с финансовой сферой — с советами экспертов. Вторая половина месяца пройдет под эгидой опасного Меркурия, так что лучше совершить все покупки до 14 числа. Во время ретро-Меркурия полезно будет копить деньги, а не тратить. Также Львам стоит помнить, что не стоит решать чужие проблемы.

Дева

Стабильное настроение и внутренняя гармония — главные помощники Дев в финансовой сфере. На холодную голову куда проще принимать важные решения, касаемо денег и работы. Девы смогут выбрать верную финансовую стратегию на ближайшие несколько месяцев, если будут доверять интуиции и личному опыту. Ночные светила в первой половине месяца помогут распорядиться финансами выгодно. Во второй половине лучше не совершать крупных трат, не брать денег в долг. Девам нужно следовать энергетическим законам успеха, чтобы притягивать больше денег.

Весы

Весам необходимо в январе научиться слышать самих себя. Внутренний голос не раз спасет их от финансового фиаско. Весы, желающие построить успешную карьеру, должны будут выкладываться по полной. Астрологи считают что все приложенные в январе усилия окупятся, пускай и не сразу. Внимательность и бдительность пригодится Весам с 26 января, когда Меркурий окажется во враждебном Знаке Козерога. Покупки после 26 числа специалисты советуют не совершать. Исключение можно сделать для продуманных и спланированных заранее трат.

Скорпион

У Скорпионов чакра богатства будет открыта почти весь месяц. Это значит, что они могут делать то, что захотят. Можно открывать новый бизнес, просить повышения, работать больше обычного, принимать денежные решения интуитивно. В конце месяца Скорпионы станут медленно и постепенно наблюдать за изменениями, к которым стремились долгое время. Точно также маленькими шажками нужно будет двигаться вперед. Это лучше, чем спринтерский забег, после которого не останется сил. Заработанные кровью и потом деньги лучше тратить с удовольствием и разумно.

Оригинальный дизайн вещей, который помогает делать жизнь простой и удобной

Стрелец

Стрельцы — крайне продуктивные в финансовом плане люди. Многим представителям Этого Знака предстоят перемены, связанные с деньгами, но не напрямую. Это может быть переезд, ремонт или командировка. Весам важно грамотно и вдумчиво распорядиться имеющимися ресурсами. Речь в первую очередь не о деньгах, а о времени, которое важно ценить выше любых финансовых средств.

Козерог

Для Козерогов январь станет очень важным, ярким и позитивным с финансовой точки зрения месяцем. Не исключено, что ночные светила помогут им найти свое истинное предназначение. Козерогам в этом месяце, согласно финансовому гороскопу, можно заняться раздачей долгов, если таковые имеются. Оплата счетов или погашение кредита — лучший способ избавиться от лишних мыслей, повысить общую продуктивность и вовлеченность в рабочий процесс.

Водолей

Водолеям бездумно закупаться вещами не стоит. Покажется, что покупки поднимают настроение, но это лишь временная мера. Может оказаться, что покупки не стоили затраченных средств. Самые опасные дни в январе для Водолеев — 16, 23 и 26 число. Если будут важные дела, наличие фортуны поможет их решить без заминок. Астрологи советуют дважды обдумывать все свои начинания и проекты, связанные со сферой бизнеса или денег.

Рыбы

Рыбы смогут обогатиться, но им необходимо следовать здравому смыслу, опасаясь исключительно интуитивного принятия решений. Также стоит действовать и в покупках: взвешенно, вдумчиво. Большое значение в январе будет играть здоровье Рыб. Его нужно укреплять, чтобы сохранять продуктивность. Январь удачен для финансовых накоплений, открытия счета в банке, обмена валюты. Наиболее подходящее время для того, чтобы положить взносы на карту или убрать нужную сумму в надежную копилку — вторая половина месяца.