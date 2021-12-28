Нутрициолог рассказала, как избавиться от тяги к сладкому

Нутрициолог Яна Иванова назвала простые правила, которые позволят быстро избавиться от пристрастия к сладкому.

Правило 1. Каждое утро должно начинаться с белковой пищи. «Чем меньше углеводов на завтрак, тем большее энергии сохранится в течение дня», — утверждает специалист.

Правило 2. Исключите перекусы. Ешьте досыта во время завтрака, обеда и ужина. Между приемами пищи пейте чай или кофе. «Ничего не ешьте, если не проголодались. А если чувствуете, что невтерпеж, то перекусите горстью орехов», — советует нутрициолог.

Правило 3. Занимайтесь спортом. Силовые тренировки значительно снижают уровень глюкозы и улучшают кровообращение.

Правило 4. Больше витамина С. Он участвует в синтезе карнитина, транспортирующего жирные кислоты в митохондрии, где они преобразуются в энергию.

Правило 5. Восполните дефицит хрома. «Биологическая роль микроэлемента — это регуляция углеводного обмена и уровня глюкозы в крови. Кроме того, хром увеличивает чувствительность клеточных рецепторов к инсулину», — объясняет Яна Иванова.

Правило 6. Регулярно ешьте продукты, содержащие витамин D. Его недостаток может стать причиной не только тяги к вредной пище, но и апатии и частых головных болей.

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