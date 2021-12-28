Жертвы мошенников по знакам Зодиака

Мошенники не перестают наживаться на доверчивых гражданах. Они едва ли не каждый день придумывают новые схемы, чтобы завладеть деньгами чужих людей. Некоторые жертвы ведутся на их уловки, а другие могут дать достойный отпор.

Какие знаки Зодиака чаще всего становятся жертвами мошенников, рассказала астролог Людмила Булгакова, передает ТСН.

Рак

Представителей этого знака Зодиака губит их доверчивость и жалость, которую они испытывают к манипуляторам. Где-то в глубине души Рак понимает, что его хотят обмануть, но все равно дает аферистам шанс остаться порядочными людьми и верит им на слово. Когда их уже обманули, они утешают себя, что поступили так, как им подсказывало сердце, а все остальное пускай остается на совести мошенников.

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Лев

Этот знак очень высокомерный, из-за чего ему и в голову не придет, что кто-то решится на его обман. Львы охотно верят в то, что им рассказывают мошенники и даже не ищут подвоха в их словах. Они добровольно раскрывают свой кошелек и отдают малознакомому человеку столько денег, сколько тот попросит. Хуже всего, что жизнь их ничему не учит – если случится подобная ситуация, то Львы снова безоговорочно отдадут мошенникам свои накопления.

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Водолей

Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, очень сложно убедить навредить себе – они очень осторожные, а поэтому легкомыслие и излишняя доверчивость им не страшны. Вместе с тем Водолеи безалаберные и рассеянные, и мошенники, воспользовавшись этим, легко могут завладеть их деньгами. Забытый в магазине кошелек или расстегнутая сумка станут верной приманкой для аферистов.

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