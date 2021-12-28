10 самых необычных Рождественских подарков, которые заставят, как минимум улыбнуться

Дарить подарки — настолько важная часть праздничного сезона, что это, по сути, благословение и проклятие одновременно. Как бы ни была велика радость, которую оно должно было подарить, оно часто напрягает нас до состояния праздничного выгорания.

Лучше просто не воспринимать это всерьез. На самом деле, есть люди, которые смотрят на это с юмором. В результате у них получается подарить самые уморительные новогодние подарки.

Моя бабушка принесла мне пиццу на Рождество

Creepercraft110 https://old.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/efo4w8/my_grandma_said_she_only_got_me_pizza_for/

Я превратил фотографию моего какающего лабрадора в пазл и подарил его своему отцу на Рождество в качестве подарка

RPerkins2 https://old.reddit.com/r/funny/comments/rnpd39/i_turned_a_picture_of_my_labrador_pooping_into_a/

Он собрал ее, вставил в рамку и вернул мне. Вот что значит Рождество.

Футболка — мой любимый подарок от брата на каждый год. Теперь мы на восьмом уровне

GeorgieWashington https://bit.ly/3Fzz3vD

Рождественский подарок от свояка-сварщика. Никаких хитростей, ничего не выходит

2manybogeys https://bit.ly/3enUnsd

Оливер получил рождественский подарок

cfatt https://old.reddit.com/r/aww/comments/a9545l/oliver_got_a_christmas_gift/

Мне подарили 5 фунтов очищенных фисташек на Рождество

imyellingloudly https://old.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/kluujb/i_was_gifted_5_pounds_of_unshelled_pistachios_for/

Мой друг — сварщик, вот его подарок начальнику

R4N63R https://old.reddit.com/r/pics/comments/5jzbir/friend_of_mine_is_a_welder_heres_his_present_for/

Подарок «Замороженная наличка»

ButLikeaCoolMom https://old.reddit.com/r/funny/comments/kmez5v/gift_of_cold_hard_cash/

Много лет назад моя сестра и мама начали обмен «уродливыми игрушками на ёлку» на каждое Рождество

Juliamordaunt https://imgur.com/gallery/KrFgOD5

Они пытались найти самые уродливые украшения, какие только могли, и дарили их друг другу. Это была истерика — видеть, что они придумывают каждый год. Я представляю вам нить… начинающуюся с ужина в телевизоре.

Я сделала это для своего мужчины в первый год нашей совместной жизни на Рождество