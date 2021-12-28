Надя Дорофеева стала сексуальным ангелочком в коротком платье и нашла себе новую любовь

Надя Дорофеева вновь решила надеть ангельские крылышки чтобы спеть композицию «Я твоя не первая» на шоу у Екатерины Осадчей под названием «Свiтське життя».

Исполнительница продолжает уверенное движение по карьерной лестнице. Сейчас она вновь вернулась в судейское кресло песенного шоу «Голос країни», чтобы посоревноваться с Алексеем Потапенко, Святославом Вакарчуком и Олей Поляковой. На своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более пяти миллионов человек, она частенько выкладывает различные фотографии и видео.