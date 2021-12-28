Надя Дорофеева стала сексуальным ангелочком в коротком платье и нашла себе новую любовь

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Надя Дорофеева вновь решила надеть ангельские крылышки чтобы спеть композицию «Я твоя не первая» на шоу у Екатерины Осадчей под названием «Свiтське життя».

Исполнительница продолжает уверенное движение по карьерной лестнице. Сейчас она вновь вернулась в судейское кресло песенного шоу «Голос країни», чтобы посоревноваться с Алексеем Потапенко, Святославом Вакарчуком и Олей Поляковой. На своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более пяти миллионов человек, она частенько выкладывает различные фотографии и видео.

Надя Дорофеева, фото: Instagram

Надя Дорофеева, фото: Instagram

«С этой песней у меня сразу случилась любовь. Я рада, что вы её прочувствовали вместе со мной🙏 Mood video уже посмотрели почти 3 миллиона человек, а песня уже месяц в топ-чартах💔 Вот моё первое выступление с ней на @svitsketv у @kosadcha. Режиссёрами выступили мои любимые @tri.direction. Спасибо, что так тонко чувствуете меня», — пишет Надя Дорофеева в публикации.

В 44-секундном видео она, с пластырем под глазом, в тонком платье и с крыльями поет нежную песню.

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Скрин, Instagram Дорофеева

Скрин, Instagram Дорофеева

«Очень красиво😍 Магически✨», «Надя Дорофеева — это талант и большой пример для всех начинающих артистов!», — пишут пользователи в комментариях.

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