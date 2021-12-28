Без нічних клубів і алкоголю: у Франції посилили карантин на свята

Уряд Франції оголосив про посилення карантинних обмежень на новорічні свята. Зокрема, заходи вводяться для боротьби з поширенням коронавірусу, а також штамів «Дельта» і «Омікрон».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

У новорічну ніч Нічні клуби залишаться закритими, проте французи і гості країни зможуть вільно пересуватися по містах.

«На даному етапі наше бажання пропорційно адаптувати нашу систему змушує нас сьогодні виключити будь — яку міру комендантської години», — заявив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім того, в новорічні свята буде заборонено їсти в громадському транспорті, включаючи міжміський транспорт, а також в кінотеатрах, театрах і спортивних залах.

При цьому розпивати напої можна буде в барах тільки при наявності сидячих місць в закладі.

Нові обмеження набудуть чинності в понеділок, 3 січня, і діятимуть щонайменше три тижні.