Саакашвили снова потерял сознание: что случилось

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области и экс-глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом сообщила журналистам представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили после посещения бывшего грузинского лидера в медучреждении.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в военный госпиталь после того, как родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет вероятно связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму.

«Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить», – сказала Джаниашвили.

Ранее Тимошенко пламенно поздравила Саакашвили с днем рождения.

К слову, Саакашвили снова отказался от лечения.

Напомним, врач Саакашвили назвала причину приема политиком психотропных препаратов.

Также консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, Минздрав Грузии считает, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом.