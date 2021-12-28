Во Львове в жилом доме произошел пожар — видео и данные о жертвах

В понедельник вечером, 27 декабря, во Львове произошел смертельный пожар в жилом доме. Погибли три человека.

Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

Пожар возник на улице Сигновка, 46а, на первом этаже двухэтажного жилого дома. Тела погибших обнаружили спасатели при ликвидации огня. Информации об этих лицах пока нет.

По состоянию на 22.45 продолжалась ликвидация огня, а также проводилась эвакуация жителей соседних квартир.

Ранее «Апостроф» сообщал, что на период с 25 по 28 декабря этого года спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме из-за празднования Рождества Христова.

Также сообщалось, что во время пожара, произошедшего в ночь на 22 декабря в загородном комплексе «Баттерфляй» под Винницей, погибла 21-летняя девушка.