Прогноз погоды на 28 декабря

Во вторник, 28 декабря, зима проявит себя во всей красе. Дождь со снегом, местами мокрым или пушистым, ожидаются на всей территории Украины. При этом осадки прогнозируются довольно обильные, а температура воздуха низкая, так что гололедицы не избежать.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от -5 до +2 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от -2 до -9 градусов.

В центральных областях температура днем от -2 до -6 градусов, ночью – от -7 до -11 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от -3 до -7 градусов, ночью – от -8 до -12.

В восточных регионах – днем от -7 до +4, ночью – от -3 до -15. На юге температура воздуха – от +2 до +4 градусов днем, ночная – до -4 градусов.