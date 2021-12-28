Премьер Франции объявил об усилении карантина из-за штамма Омикрон

На фоне распространения штамма Омикрон власти Франции приняли решение ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

Как передает Укринформ со ссылкой на DW, о новых мерах объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Источник: www.ukrinform.ru

С 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2 тыс. человек, а на открытых пространствах – 5 тыс. Как ожидается, это предписание будет действовать в течение трех недель.

Кроме того, работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. В рамках борьбы с COVID-19 власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Масочный режим станет обязательным в центральных районах городов.

В то же время, добавил Кастекс, власти не будут вводить комендантский час, а школы вновь откроются для учащихся 3 января. Глава правительства также призвал французов сделать бустерную инъекцию против коронавируса.

При этом с 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации — если парламент одобрит соответствующий законопроект.

«Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и ряда других общественных и культурных заведений, потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, который подтверждает прививку», — информирует DW, добавляя, что эта мера уже вызвала в стране массовые протесты.