Названа уникальная пряность, спасающая от диабета

Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника.

По данным исследователей, это однолетнее растение семейства бобовых можно считать эффективным средством как при уже имеющемся диабете, так и для его профилактики. Ученые на протяжении восьми недель оценивали воздействие пажитника на уровень сахара и холестерина. Пациентам с диабетом ежедневно предлагали десять граммов перетертых семян, смешанных с йогуртом или вымоченных в горячей воде.

«Уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54 процента, а уровень сахара натощак, триглицеридов и холестерина ЛПВП снижался на 25, 30 и 30,6 процента соответственно после употребления семян пажитника. <…> Эти результаты указывают на пользу семян пажитника в лечении диабета», — сообщили медики.

При этом эффективность растения, вымоченного в горячей воде, была значительно выше, чем при его добавлении в йогурт.

Однако ученые призвали отнестись к активным свойствам пажитника с осторожностью, так как при его смешивании с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара — гипогликемию.

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