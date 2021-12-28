Отключение электроэнергии в Киеве и Киевской области 28 декабря — когда и кому отключат

Во вторник, 28 декабря, в сотнях домах в Киеве и пригороде отключат электроснабжение в ходе ремонта на воздушных линиях.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети и ДТЭК Киевские электросети.

На несколько часов обесточат дома в Днепропровском, Днестровском, Дарницком, Соломенском и некоторых других районах. Коммунальные службы будут устранять дефекты и отключат свет в жилых дома, учреждениях и офисах.

График отключения света в Киеве 28 декабря — по ссылке.

График отключения света в Киевской области 28 декабря — по ссылке.

Напомним, как правило, дома обесточивают при капремонте и устранении дефектов для обеспечения безопасности сотрудников при выполнении работ.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Киеве и области недавно также проходили массовые отключения электроэнергии.