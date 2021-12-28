Девид Бекхэм показал свою семью на большом празднике

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Дэвид Бекхэм позирует вместе со своими четырьмя детьми для сладкой рождественской фотосессии после того, как икона футбола жестоко подкалывает свою жену Викторию за ее пение.

Соответствующий пост разместили на портале «Daily Star»

Виктория и Дэвид Бекхэмы поделились милым семейным рождественским фото со своими поклонниками в социальных сетях.

Знаменитая пара нарядилась, чтобы позировать со своими четырьмя детьми, Бруклином, Ромео, Крузом и Харпером перед рождественской елкой.

22-летний Бруклин держал руку на плече своей 10-летней сестры Харпер, в то время как 19-летний Ромео сиял рядом со своим отцом.

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46-летний Дэвид гордо стоял рядом со своей женой Викторией, положив руку ей на плечо.

Девид Бекхэм и его семья

Девид Бекхэм и его семья

«Рождественские поцелуи от Бекхэмов!», — подписала семейный снимок 47-летняя Posh Spice.

Несмотря на сладкий снимок, фанаты слишком отвлеклись на легенду футбола.

Один сказал: «Дэвид на цыпочках» вместе со смеющимся смайликом.

Другой добавил: «Погодите, Дэвид на цыпочках !! ?? #romeoistaller».

Другой спросил: «Кто-нибудь еще замечает, что @davidbeckham должен ходить на цыпочках, чтобы соответствовать росту его мальчиков?»

Девид Бекхэм на носочках

Девид Бекхэм на носочках

Некоторые фанаты даже зашли в Twitter, чтобы поделиться увеличенной версией снимка.

Как ранее сообщал портал «Znaj», сын Девида Бэкхема показал свой голый торс и свою девушку.

Напомним, что Девид Бэкхем показал новую жену своего 73-летнего отца.

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