Девид Бекхэм показал свою семью на большом празднике

Дэвид Бекхэм позирует вместе со своими четырьмя детьми для сладкой рождественской фотосессии после того, как икона футбола жестоко подкалывает свою жену Викторию за ее пение.

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Виктория и Дэвид Бекхэмы поделились милым семейным рождественским фото со своими поклонниками в социальных сетях.

Знаменитая пара нарядилась, чтобы позировать со своими четырьмя детьми, Бруклином, Ромео, Крузом и Харпером перед рождественской елкой.

22-летний Бруклин держал руку на плече своей 10-летней сестры Харпер, в то время как 19-летний Ромео сиял рядом со своим отцом.