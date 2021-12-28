Актер Дэвид Аркетт рассказал, чего ждать от пятого «Крика»

Актер Дэвид Аркетт рассказал журналу Variety, чего ждать от предстоящего пятого «Крика», очередного продолжения культового слэшера.

По словам артиста, новый фильм серии получился и страшным, и смешным одновременно. Он считает, что сценаристы и режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт проделали потрясающую работу. И что знакомый фанатам мир будет существенно расширен и отразит реалии современного мира. Так что городок Вудсборо будет хорошо узнаваемым, но не совсем прежним. Также Аркетт похвалил молодой актерский состав.





Напомним, к своим ролям вернутся старички франшизы Дэвид Аркетт, Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. Они вновь сыграют Дьюи, Гейл и Сидни соответственно. Премьера запланирована на 14 января 2022.

kinoafisha.ua