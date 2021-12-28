Первое в мире SMS было продано на аукционе. Объявлена его стоимость

Первое в мире SMS-сообщение было продано на аукционе в Париже за $150 тыс. Сообщение имело вид NFT – уникального токена, подтверждающего право собственности. В нем также содержится вся информация об объекте.

Сообщение с текстом Merry Christmas («Счастливого Рождества») отправил британский программист Нил Папворт со своего компьютера 3 декабря 1992 года Ричарду Джарвису, тогдашнему директору британской телекоммуникационной компании Vodafone. Джарвис получил уведомление на свой мобильный телефон Orbitel 901 во время рождественского мероприятия компании.

NFT является репликой оригинального протокола связи, которым был передан SMS, сообщил аукционный дом. Неизвестный покупатель получит цифровую рамку с 3D-анимацией полученного сообщения.

«В 1992 году я и представить не мог, насколько популярными станут текстовые сообщения, что приведет к появлению эмодзи и приложений для обмена сообщениями, которыми пользуются миллионы людей», – цитирует аукционный дом слова Папворта.

По его словам, рождественское сообщение, которое он отправил, стало поворотным моментом в истории мобильной связи.