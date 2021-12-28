Китайский производитель электромобилей Nio начал поиск персонала для выхода на рынок США

На декабрьском мероприятии представители относительно молодой китайской компании Nio заявили, что к 2025 году электромобили данной марки будут предлагаться в 25 различных странах и регионах. Если европейская экспансия уже началась, то американская почва только готовится принять сотрудников для продвижения продукции Nio на обоих американских континентах.

Источник: avtodream.org

О планах Nio по выходу на рынок Северной и Южной Америки можно судить по перечню вакансий, обнаруженных на страницах социальной сети LinkedIn. Только в США компания намеревается привлечь около 46 специалистов, которые будут заниматься не только продажей электромобилей Nio на местном рынке, но и развивать зарядную и сервисную инфраструктуру.

Как известно, электромобили Nio спроектированы таким образом, что позволяют на специальных станциях в автоматическом режиме за пять минут менять тяговую батарею на полностью заряженную. Это устраняет существенный недостаток современных электромобилей, выражающийся в длительном времени зарядки.

Вакансии на территории Калифорнии также включают регионального руководителя по архитектуре и дизайну. Станет ли Nio отдельно для рынка США разрабатывать специфические модели, пока сказать сложно. Не исключено, что задачи проектирования каких-то элементов и разработки дизайна глобальных моделей просто будут поручены местным специалистам.

Кстати, летом этого года Nio получила право на производство электромобилей ES8 в Европе, что позволяет говорить о наличии у компании стратегии локализации выпуска своих моделей в регионах присутствия.

В Норвегии Nio уже активно продаёт свои электромобили и развивает сеть зарядных станций, на очереди Нидерланды, Германия, Швеция и Дания.